Kenya Polisi Genel Müfettişi Hillary Mutyambai, salgının ikinci dalgasının başladığını ve bu nedenle COVID-19 önlemlerini artırdıklarını söyledi.

Mutyambai, "Halk arasında maske takmayan olursa bu kişilere 200 dolar para cezası kesilecek." dedi.

Nairobi’de yaşayan İbrahim Muviazalwa, yaptığı açıklamada, asgari ücretin yaklaşık 120 dolar olduğunu hatırlatarak, "Siyasetçiler mitingler yaparken halka yönelik bu adım hiçbir anlam ifade etmiyor.” diye konuştu.

Kenya'da 55 bin 877 kişide COVID-19 tespit edilirken şu ana kadar 1013 kişi hayatını kaybetti.