Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından sürdürülen 400 soruşturma neticesinde elde edilen verilerle 182 bin sahte COVID-19 sağlık ruhsatının tespit edildiğini duyurdu.

Araştırmaların devam ettiğini ifade eden Darmanin, özelikle sosyal medya aracılığıyla sahte sağlık ruhsatı satın alan, satan veya kullananların 5 yılla kadar hapis ve 75 bin euro para cezası alabileceğini vurguladı.

Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, gün geçtikçe tespit edilen sahte sağlık ruhsatı sayının artabileceği ifade edildi.

Haberde Snapchat ve Telegram gibi platformlar üzerinden 200 euro karşılığı sahte sağlık ruhsatı satıldığı bilgisine yer verildi.

Sağlık ruhsatı 9 Ağustos'ta yürürlüğe girdi

Fransa İçişleri Bakanlığı geçen hafta yapılan kontrollerde 11 bin sahte sağlık ruhsatı tespit edildiğini açıklamıştı.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için COVID-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 24 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Fransa'da, hazırlanan yeni yasa tasarısıyla belirli mekanlara girişlerde zorunlu tutulan COVID-19 sağlık ruhsatı uygulaması yerine, sadece aşı olanları kapsayan aşı ruhsatı uygulamasına geçilmesi planlanıyor.