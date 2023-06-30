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Dünya
AA 30.06.2023 08:51

Fransa'da protestolar gece boyu sürdü

Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti.

Fransa'da protestolar gece boyu sürdü
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Resmi makamların itidal çağrılarına ve "düzenin sağlanacağı" açıklamalarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşandı.

Sokaklarda bariyerler kuran protestocular çok sayıda şehirde araç yaktı, dükkanlara ve kamu mallarına zarar verdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, olayları önlemek üzere 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini belirtmişti.

Darmanin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 667 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.

Müdahale sürüyor

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Paris'in merkezindeki bazı ünlü mağazaların yağmalandığı, dükkanların ve restoranların camlarının kırıldığı, ATM'lere zarar verildiği görüldü.

Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi.

Güneydeki Marsilya şehrinde bir kütüphanenin yağmalandığı, polisin yollara barikat kurmak isteyen 150 kişilik grubu biber gazıyla müdahale ederek dağıttığı bildirildi.

Paris'te göstericilerin toplu taşıma araçlarına saldırma ihtimaline karşı gün batımından önce tüm şehirde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Toulouse şehrinde araçlara, Lyon'da bir tramvaya zarar verildiği belirtildi.

Fransız basını, Paris'teki protestoların saat 05.00 itibarıyla büyük ölçüde yatıştığını kaydetti.

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