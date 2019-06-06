Fransa'da, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde ülkenin Ver-Sur-Mer semtinde düzenlenen törene İngiltere Başbakanı Theresa May katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Macron, Fransa için savaşan 25 bin askerin anısına buraya İngiliz anıtının inşa edileceğini belirterek, bu kararı May ile geçen yıl aldıklarını söyledi.

May de bu anıt için Macron'a teşekkür etti.

Macron ve May, konuşmalarının ardından inşa edilecek anıtın ilk taşını koydu.

Cumhurbaşkanı Macron, daha sonra Colleville-Sur-Mer semtindeki Amerikan mezarlığında ABD Başkanı Donald Trump'un katılacağı ayrı bir tören düzenledi.

2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada' nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.

Kaynak: AA, Reuters