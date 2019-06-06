Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 15 mülteci açlık grevine başladı.

Haberde, iltica başvuruları reddedilen mültecilerin yaklaşık 48 saattir yemek yemeyi reddettikleri belirtilirken, başvurularının yeniden gözden geçirilmesi ve sınır dışı edilmemek için bu yola başvurdukları kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mültecilerin ikamet ettiği, aşırı sağcı hükümet tarafından "geri gönderme merkezi" olarak da adlandırılan mülteci yerleşkesinde bütün standartların yerine getirildiği, ilticacılarla diyalog kurulmaya çalışıldığı açıklandı.

Açıklamada, açlık grevlerine yönelik prosedürün uygulanacağı, doktorların mültecileri muayene etmesinin sağlanacağı aktarıldı.

Açlık grevinin yapıldığı mülteci merkezinde iltica başvurusu reddedilmiş 40 mültecinin bulunduğu bilgisi paylaşılırken, grevin, ret kararını değiştirmeyeceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA