Fransa'da Müslümanlar üzerinde yeni kontrol mekanizması
Fransa'da, imamların dini bilgilerini kontrol edecek bir konsey kuruluyor. Öte yandan, ülkede ayrımcılığa uğrayan müslümanlara hizmet veren "Fransa İslam düşmanlığı ile Mücadele Kolektifi"nin ise feshedileceği duyuruldu.
Fransa'da, "Ulusal İmamlar Konseyi" kuruluyor.
Kararın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "Fransa İslam Konseyi" arasında yapılan görüşme sonunda alındığı açıklandı.
Konsey'de, imamların görev yapmaya başlamadan önce dini bilgilerine, öğretim becerilerine bakılacağı, konseyin aynı zamanda imamlara eğitim verebileceği de belirtildi.
İslam düşmanlığı ile Mücadele Kolektifi kapatılıyor
Müslümanlar üzerinde yeni bir denetim mekanizması oluşturulurken, ülkedeki islama düşmanlığını engellemeye çalışan örgütler ise kapatılıyor.
Müslümanlara yönelik ayrımcılığa karşı kurulan "Fransa İslam düşmanlığı ile Mücadele Kolektifi"nin feshedileceği açıklandı.
Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in aşırı sağcıların baskılarına boyun eğdiğine dikkat çekildi.
Derneğin faaliyetleri 29 Ekim'de durdurulmuştu.
Dernek temsilcileri ise, İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya, Fransa dışından devam edeceklerini duyurdu.
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