Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, koronavirüs vakalarındaki endişe verici artışı engellemek için sosyal amaçlı toplanma ve diğer gerekli olmayan faaliyetlere yönelik sokağa çıkma yasağı getirdi.

Evde kalma talimatı her gün 22.00 ve 05.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Newsom, Cumartesi gecesi başlayıp 21 Aralık sabahı sona erecek yasağın Kaliforniya'nın 58 bölgesinin 41'ini ve nüfusunun büyük çoğunluğunu kapsadığını söyledi.

Demokrat Newsom, ABD Şükran Günü'nden bir hafta önce yaptığı açıklamada, "Virüs, salgının başlangıcından bu yana görmediğimiz bir hızla yayılıyor ve önümüzdeki birkaç gün ve hafta, dalgalanmayı durdurmak için kritik olacak" dedi.

Cumhuriyetçi Ohio Valisi Mike DeWine da dün Ohio'da 22.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmanın yasaklanmasına yönelik talimat verdi ve yasağın önümüzdeki 21 gün boyunca yürürlükte kalacağını duyurdu.

Kaliforniya'da olduğu gibi, Ohio'daki sokağa çıkma yasağı, marketlerin saat 22.00'dan sonra açık kalmasını veya restoranların paket siparişleri için geç saatlere kadar açık kalmasını yasaklamıyor.

Bireylerin aynı şekilde yiyecek, tıbbi bakım veya diğer ihtiyaçlar için dışarı çıkmalarına veya köpek gezdirmelerine izin verilecek.

Kaliforniya'daki kısıtlama, Newsom'un Mart ayında uygulamaya koyduğu ülkenin eyalet çapındaki ilk evde kalma düzenine geri dönüşü işaret ediyor. Ancak kısıtlama, gün boyu devam etmeyecek yalnızca günün belirli saatlerinde geçerli olacak

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