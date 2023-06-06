Fransa'da marangozun tasarladığı 2 beygirlik ahşap otomobil 210 bin avroya satıldı

Ülke basınındaki haberlere göre, elma, kiraz, ceviz ve armut ağaçları kullanılarak yapılan ahşap otomobil, Tours kentindeki Artigny Şatosu'nda birçok kıymetli eserle birlikte açık artırmaya çıkarıldı.

1969 model 2 beygirlik bir Citroen şasisi üzerine giydirilen tasarım, 5 yıl süren 5 bin saatlik bir emek sonucunda tamamlandı.

Otomobil, Parisli bir koleksiyoncu tarafından 210 bin avroya satın alındı.

Çalışır halde olan aracın trafiğe çıkması için henüz sertifikası bulunmuyor.

2011'de birçok Ferrari marka aracın ahşaptan maketlerini yapan Robillard, gelecek iki yıl içinde de Citroen markasının üstü açık DS21 klasik aracı için ahşap kaporta tasarlamak istediğini belirtti.