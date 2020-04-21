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Fransa'da koronavirüsten bir günde 531 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 531 artarak 20 bin 796'ya yükseldi.
Avrupa'yı derinden vuran koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor.
Fransa'da son 24 satte COVID-19 nedeniyle 531 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 796'ya yükseldi.
Etiketler: son dakika fransa covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:34
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