Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.

4 kişinin gölde yüzerek hayatını kurtardığı olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle çakıldı.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaynak: AA