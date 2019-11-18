Dünya
Fırat'ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi tamamlandı18 Kasım 2019 Pazartesi 13:52 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:13
Fırat'ın doğusundaki Ayn el-Arap'ta Türk ve Rus askeri, dörder araç ve İHA'larla 8'inci ortak kara devriyesini tamamladı.
[Fotoğraf: MSB]
Türk ve Rus askerleri, İHA'ların desteğiyle Fırat'ın doğusunda 8'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askerlerinin, Ayn el-Arap bölgesinde kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar katıldı.
Havadan İHA'larla da desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
Kaynak: TRT Haber