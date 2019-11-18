Türk ve Rus askerleri, İHA'ların desteğiyle Fırat'ın doğusunda 8'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askerlerinin, Ayn el-Arap bölgesinde kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar katıldı.

Havadan İHA'larla da desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Kaynak: TRT Haber