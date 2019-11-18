Sağlık yetkilileri, salgın yüzünden ölen 6 kişinin çoğunun 2 yaşının altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, şimdiye kadar 716 kızamık vakasının tespit edildiğini ve hastanede tedavisi süren 100 kişiden 15'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Acil durum ilan edildi

Bu arada, 200 bin nüfuslu ülkede hükümet, 3 haftadır etkili olan kızamık salgını nedeniyle önceki gün acil durum ilan etti.

Acil durum ilanının ardından okullarda eğitime ara verildi, çocukların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklandı ve halka kızamık aşısı yaptırmaları talimatı verildi.

Samoa Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamada da öğrencilere okula gelmemeleri ve bu haftaki sınavların ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Sağlık Genel Müdürü Leausa Take Naseri, düzenlediği basın toplantısında, salgının daha da kötüye gitmesini beklediklerini ifade etti. Naseri, Samoa halkının üçte ikisinin kızamık aşısı olduğuna di kkati çekti ve aşı olmayanların virüse karşı savunmasız olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'dan tıbbi destek

Öte yandan, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Samoa'ya 3 bin aşı ile hemşire ve tıbbi malzeme gönderdiklerini açıkladı.

Samoalı yetkililerin ülkedeki salgının Yeni Zelanda'dan gelen bir kişi nedeniyle başladığına inandıklarını belirten Ardern, Samoa'yı salgınla baş etmesi konusunda desteklemekteki sorumluluklarının farkında olduklarını ve bunu etkin bir şekilde yaptıklarını ifade etti.

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesinde aşı uzmanı olan Helen Petousis-H arris, Samoa hükümetinin geçen yıl 2 bebeğin tıbbi bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle aşı programına birkaç ay ara verdiğini söyledi.

Aşı oranı yüzde 30'un altında

Tonga, Yeni Zelanda ve Fiji'de de kızamık salgını yaşandığı ancak durumun Samoa'daki kadar büyük çapta olmadığı öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl bu oran yüzde 30'un altına düştü.

Kaynak: AA