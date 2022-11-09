Ulusal basındaki haberlerde, Ricard’ın itirafı ardından, Marsilya Savcılığının olaya ilişkin ön soruşturma başlattığı aktarıldı.

Marsilya Cumhuriyet Savcısı Dominique Laurens, olaya ilişkin herhangi bir şikayet bulunmadığını kaydetti.

Ricard dün yaptığı yazılı açıklamada, "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etmişti.

Fransız piskoposlar konferansına göre Fransa'da halen 11 üst düzey din adamı taciz soruşturmasının hedefi durumunda.

Fransa'da geçen yıl bağımsız bir soruşturma raporunda, Fransız din adamlarının son 70 yıl içerisinde 200 binden fazla çocuğu cinsel olarak taciz ettiği ve Katolik Kilisesi'nin bunu görmezden geldiği ortaya çıkmıştı.

Katolik dünyası, son 20 yıldır dünya çapında yaşanan ve genellikle çocukların dahil olduğu cinsel taciz olaylarla sarsılıyor.