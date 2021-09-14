Bronz heykel, 18'inci yüzyılda Bordeaux'da bir aile tarafından 'satın alınan' Afrikalı bir köle olan Modeste Testas'a ait.

Heykel geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tahrif edilmiş halde bulundu.

Bordeaux Belediyesi yetkilileri, beyaz boyayla kaplanan heykele yapılan saldırının muhtemel bir ırkçı saldırı olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Testas, şeker ekiminde çalışmak üzere Karayip adası Hispaniola'ya gönderildi.

Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve onu köle olarak alan Fransız öldükten sonra serbest bırakıldı.

Daha sonra, şimdi Haiti olan Hispaniola'nın batı kısmına yerleşti ve 105 yaşında öldü.

Testas heykeli 2019'da açıldı. Ülkenin en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olan Bordeaux'nun sömürge geçmişine değinmeyi amaçlayan bir dizi jestten biriydi.