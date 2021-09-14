İlk olarak İsrail'de tanıtılan COVID-19 pasaportları, sağlık kartı, yeşil geçiş, güvenli bilet ve korona geçişi gibi çeşitli isimlerle kullanılıyor.

Bunlar, koronavirüse karşı tam olarak aşılandığınızı, virüsten iyileştiğinizi veya testinizin negatif çıktığını gösteren bir QR kodu taşıyan kağıt veya dijital bir belgeden oluşuyor.

Türkiye'de bunun için HES kodu uygulaması kullanılıyor.

Avrupa Birliği içinde bazı ülkeler, blok genelinde seyahati kolaylaştırmak için tasarlanmış AB dijital koronavirüs sertifikasıyla uyumlu ulusal geçiş kartları geliştirdi.

Aynı zamanda ülke içinde geçerli farklı uygulamalar da var.

Hangi ülkeler kullanıyor?

Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda , Portekiz ve Slovenya, çeşitli COVID-19 geçiş kartları uygulayan AB ülkeleri arasında yer alıyor.

İspanya'da Kanarya Adaları, Galiçya, Kantabria ve Endülüs'ün bölgesel hükümetleri geçiş uygulamalarını koymak istedi, ancak ilgili bölgesel yüksek mahkemeler ve İspanya'nın merkezi yüksek mahkemesi tarafından reddedildi.

Fransa'da sinemalar, tiyatrolar, müzeler, restoranlar, barlar, kafeler (teraslar dahil), kulüpler, bazı alışveriş merkezleri, uzun mesafeli ulaşım, organize sporlar ve konser ve toplantı gibi halka açık etkinlikler için Fransa'nın sağlık kartı gerekli.

Kartların kullanımı, eylül ayının sonundan itibaren 12 yaş üstü tüm çocuklara kadar genişletilecek.

İtalya'nın yeşil geçişi Fransa gibi ancak açık havadaki kafe veya restoranlarda geçerli değil.

Bazı Alman eyaletlerinde, kapalı mekanda yemek yemeye erişim için bir COVID-19 kartı gerekiyor.

Avusturya'nın listesinde kuaförler, Lüksemburg'da mağazalar ve Portekiz'de oteller var.

Bazı ülkeler yaz aylarında kurallarını değiştirdi. Örneğin, Hollanda'daki vaka sayıları, hükümetin restoran ve barların tam kapasite açılmasına izin veren koronavirüs giriş geçiş programını geçici olarak askıya almasına neden oldu.