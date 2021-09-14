Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 05:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İngiliz basını, Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl'un hayatını kaybettiğini duyurdu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. Johnson'un ölümünün ani bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.
1942 doğumlu Charlotte Johnson Wahl, ressamlığıyla biliniyordu.
1982 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Johnson, tedavi görüyordu.
Etiketler: Boris Johnson İngiltere
Sıradaki Haber
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz