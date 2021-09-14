Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin doğusunda Pasifik Okyanusu'na bakan Tokaido bölgesinin güney kıyılarında deprem kaydedildi.
Yerel saatle 07.46'da, 450 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.
Sıradaki Haber
ABD bütçesi 171 milyar dolar açık verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz