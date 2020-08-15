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Fransa'da ikinci dalga endişesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 409'a çıktı. Ülke genelinde sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalga yaşanmasından endişe ediliyor.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 310 artışla 238 bin 169'a yükseldi.
Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.
COVID-19 nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
Ülkede günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
Etiketler: fransa koronavirüs fransa koronavirüs vakalarıSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:00
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