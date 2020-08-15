Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca'nın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere 3 günlük bir ziyaret kapsamında Lübnan'a giden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale'nin Caca ile bir araya geldiği ifade edildi.

Hale, görüşmede, FBI'dan bir heyetin soruşturmaya katılmak üzere ilerleyen günlerde Lübnan'a gideceğini aktardı.

Caca ise görüşme sırasında Lübnan'daki hükümet krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut aşamada insanların işlerinin yürütülmesi için yeni ve bağımsız bir hükümet kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Caca, "Ancak kriz, meclisin görev süresinin kısaltılması ve erken genel seçime gidilmesiyle çözülebilir" ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 177 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.