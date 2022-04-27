Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın güneyinde iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı. Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.
Fransa'da yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa’dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.
Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi.
Soruşturma başlatıldı
Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.
Olaya ilişkin bir görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunmuyor.
Etiketler: Fransa İslam Düşmanlığı
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