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Dünya
AA 22.08.2023 15:36

Fransa'da güzergahında yangın çıkan trenin yolcuları saatlerce vagonlarda mahsur kaldı

Fransa'da, Nantes-Paris hattındaki bir trenin güzergahındaki yangın nedeniyle hareket edememesinden dolayı yolcular gece saatlerce vagonlarda mahsur kaldı.

Fransa'da güzergahında yangın çıkan trenin yolcuları saatlerce vagonlarda mahsur kaldı
[Temsili fotoğraf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, dün akşam Nantes'dan Paris'e yolcu taşıyacak trenin güzergahındaki Angers bölgesindeki Trelaze mevkisinde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 11 saat rötarlı kalkan trendeki yaklaşık 80 yolcu, bu süre boyunca vagonlarda mahsur kaldı.

İmkanı olmayan yolcular dışarı çıkamadı

Trendeki yolculardan biri France Bleu'ye yaptığı açıklamada, yetkililerin yolculara önce trenin bir süre sonra hareket edeceği bilgisini verdiğini, 1 saat kadar bekledikten sonra trenin hareket edemeyeceğini öğrendiklerini belirtti.

Başka bir yolcu da demir yolu firmasının, trenin kalabalık olması nedeniyle yolcuların taksi ve otel masraflarını karşılamaya yanaşmadığını, bu sürede bazılarının beklemekten sıkıldığı için gardan ayrıldığını söyledi.

Aynı yolcu maddi imkanı elvermeyen yaklaşık 80 yolcunun ise geceyi vagonlarda geçirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Dün akşam yerel saatle 18.30'da seferini yapması beklenen tren, güzergahın ulaşıma açılmasıyla saat 05.00 civarında hareket etti.

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