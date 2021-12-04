Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun verilere göre, son 24 saatte 114 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 457'ye çıktı.

COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 49 bin 858 artışla 7 milyon 823 bin 388'e, testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,2'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 58'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 103 kişinin tedavisine devam ediliyor.

COVID-19'un Omicron varyantına bağlı tespit edilen vaka sayısı 12'ye ulaştı.

Ülkede son bir haftada vaka sayılarının yüzde 60 arttığı açıklanmıştı.