Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da günlük vaka sayısı 49 bin 858
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Toplam can kaybı 119 bin 457'e yükseldi.
Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun verilere göre, son 24 saatte 114 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 457'ye çıktı.
COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 49 bin 858 artışla 7 milyon 823 bin 388'e, testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,2'ye yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 58'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 103 kişinin tedavisine devam ediliyor.
COVID-19'un Omicron varyantına bağlı tespit edilen vaka sayısı 12'ye ulaştı.
Ülkede son bir haftada vaka sayılarının yüzde 60 arttığı açıklanmıştı.
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