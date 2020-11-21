Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka kaydedildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 518'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 881 artışla 2 milyon 127 bin 51'e çıktı. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 14 bin 254 kişiden 2 bin 168'i yoğun bakımda yatıyor.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14,8 oldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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