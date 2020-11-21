Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 518'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 881 artışla 2 milyon 127 bin 51'e çıktı. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 14 bin 254 kişiden 2 bin 168'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14,8 oldu.