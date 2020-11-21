Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da uçak düştü: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği açıklandı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Grossenstein bölgesi ile A4 otobanı arasındaki tarlaya düşen uçağın enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Uçağın yanmış enkazından çıkarılan pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Uçak Kazası
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