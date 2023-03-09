Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, enerji sektörü çalışanları grevler kapsamında ülke genelinde elektrik santrallerini bastı.

İşçiler, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 döneminde 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği ve çalışmaların devam ettiği köyün şantiyesi ile Stade De France'ın enerji akışını kesti.

Çevredeki alışveriş merkezlerinin de elektriğini kesen işçiler, perşembe gününü "elektrik tasarruf günü" olarak ilan etti.

Olayın medyaya yansıması üzerine güvenlik güçleri, elektrik santrallerine giderek işçilerin alanı terk etmelerini istedi.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Senato, reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini bu gece kabul etmişti.