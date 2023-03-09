Berlin Emniyetinden yaptığı açıklamada, yoldan geçen bir kişinin Burak Bektaş için dikilen anıta boyayla bir gamalı haç çizildiğini fark ederek polisi bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

22 yaşındaki Burak Bektaş, 11 yıl önce arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada Neukölln ilçesinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş, iki arkadaşı da ağır yaralanmıştı.

"Faile işaret edebilecek hiçbir iz bulunamadı"

Görgü tanıkları, orta yaşın üzerindeki beyaz tenli saldırganın, gençlere ateş açtıktan sonra sessizce olay yerinden uzaklaştığını ifade etmişti.

Failin henüz bulunamadığı saldırıyı soruşturan Alman polisi, cinayetin ardından faile işaret edebilecek hiçbir iz bulunamadığını açıklamıştı.

Burak Bektaş için 8 Nisan 2018'de öldürüldüğü yerin yakınında bulunan Rudower Strasse ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği parkta anıt dikilmişti.