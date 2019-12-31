Dünya
Fransa'da grev yapmayan metro sürücüsü kadına meslektaşlarından tepki31 Aralık 2019 Salı 15:38 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 16:26
Fransa'da aralık ayının ilk haftası başlayan ve toplu taşıma sektörünü etkileyen grevler devam ederken, Paris metrosunda sürücü bir kadın greve katılmadığı için adeta linç edildi.
Fransa’da aralık ayının başından bu yana devam eden grev nedeniyle ülkede ulaşım sorunları devam ediyor.
Metro hattı sürücülerinin yaptığı greve katılmayıp iş başı yapan bir sürücü kadın, iş arkadaşları tarafından protesto edildi.
Kadın sürücünün sert tepkiler ve fiziksel müdahaleler üzerine grev yapan iş arkadaşlarını şikayet edeceği ifade edilirken, yönetimin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA