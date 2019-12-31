Fransa’da aralık ayının başından bu yana devam eden grev nedeniyle ülkede ulaşım sorunları devam ediyor.

Metro hattı sürücülerinin yaptığı greve katılmayıp iş başı yapan bir sürücü kadın, iş arkadaşları tarafından protesto edildi.

Kadın sürücünün sert tepkiler ve fiziksel müdahaleler üzerine grev yapan iş arkadaşlarını şikayet edeceği ifade edilirken, yönetimin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA