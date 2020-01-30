Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkanlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine tepkilerini bir kez daha dile getirmek için sokağa çıktı.

Sendikaların çağrısıyla Paris'teki İtalya Meydanı'nda toplanan eylemciler, Vauban Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, emeklilik reformunun geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Eylemcilerin Macron karşıtı slogan attığı ve pankart taşıdığı gösteri olaysız sona erdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki eylemde 13 kişi gözaltına alındı.

Lille'deki eylemde de polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti.

Toulouse'da göstericiler bir alışveriş merkezini kapattı ve insanların merkeze giriş ve çıkış yapmalarını engelledi.

Bugün düzenlenen gösterilere katılanların sayısında önceki dönemlere göre düşüş görüldü.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke genelindeki eylemlere 13 bini Paris'te olmak üzere 108 bin 400 kişi katıldı. Sendikalara göre ise Paris'teki gösteride 180 bin kişi yer aldı. 5 gün önce yapılan eyleme İçişleri Bakanlığına göre 249 bin, sendikalara göre ise 1,3 milyon kişi katılmıştı.

Eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu arada emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 56 gündür devam ediyor. Paris'te metro hatlarında bazı aksamalar yaşandı. Geçen haftalarda Paris ve büyük kentlerde ulaşım sektöründe ciddi sorunlar meydana gelmiş, günlük hayat felç olmuştu.

Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu. Grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketinin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterisi düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra birçok gazeteci ve eylemci polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.