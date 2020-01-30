Çin’de Koronavirüs gerginliği artıyor. Ülkenin bazı yerlerinde Wuhan’dan gelenler evlerine hapsedilmeye çalışılıyor. Sosyal medyada yayılan videolarda bir kadının kendini hapsetmeye çalışan kişilere karşı koyduğu görülüyor.

Çin medyasında yer alan haberlerde geçtiğimiz gün karantina nedeniyle evinden çıkamayan bir çocuğun 6 gün boyunca yalnız kaldığı ve açlıktan hayatını kaybettiği iddia edildi. Yetkililer ölüm olayını doğrularken, çocuğun hayatını kaybetmesinin nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgın

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.