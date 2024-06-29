Fransa'da erken seçim ilk tur oylaması için yarın sandığa gidilecek

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu Fransa'da 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında olacak.

Fransa'da 4 bin 9 milletvekili adayının yarışacağı seçimlerin ikinci turu ise 7 Temmuz'da yapılacak. Seçimlerde yarışan adayların yüzde 41,1'i kadınlardan oluşuyor.

Fransa'da sandık başına gidemeyecek seçmenler, kendileri adına oy kullanması için bir başka seçmene vekalet verebiliyor. Bu kapsamda, Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre seçimin ilk turunda oy kullanmak için vekalet verenlerin sayısı yaklaşık 2 milyon 125 bin oldu.

Ülkede 2022'deki genel seçimlerin ilk turunda bu sayı yaklaşık 1 milyon olmuştu. Bu yıl kayda değer oranda artan vekalet sayısı, ülkede erken genel seçimde sandığa gidenlerin oranının yüksek olacağının göstergesi oldu.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona erecek.

Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura katılabilecek.

Seçim 3 ana ittifak etrafında dönüyor

Seçimlere aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak içinde katılıyor.

Aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partiler de Halk Cephesi ittifakını kurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans da iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile seçim için "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" başlığı altından ittifaka gitti.

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar daha sonra açıklanacak.

Anketlere göre aşırı sağ seçimde galibiyete koşuyor

Ülke çapında yapılan son anketler, aşırı sağcı RN liderliğindeki ittifakın bu seçimin ilk turunda oy çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor.

Seçimlerin ilk turunda RN'nin açık ara farkla birinci çıkacağını öngören anketler, Halk Cephesinin ikinci sırada yer alacağı ve Macron'un ittifakının üçüncü sıraya gerileceğini tahmin ediyor.

Odoxa'nın Le Nouvel Obs dergisi için yaptığı ankete göre, RN koalisyonunun yüzde 33, Halk Cephesinin yüzde 28 ve iktidar kanadının yüzde 19 oy oranıyla sıralanacağı tahmin edilirken, Opinionway-Vae Solis tarafından Les Echos için yapılan ankete göre ise RN koalisyonu yüzde 35, Halk Cephesi yüzde 28 ve iktidarın kurduğu ittifak yüzde 22 oy alacak.

Ipsos anket şirketinin Le Parisien gazetesi ve Radio France için yaptığı anketlerin tahminleri ise RN ittifakının yüzde 31,5, Halk Cephesinin yüzde 29,5, iktidar kanadının ise yüzde 19,5 oy alacağı yönünde.

RN iktidar olunca göçü azaltma taahhüdünde bulundu

RN partisinin genç lideri Jordan Bardella, seçim kampanyası sırasında, Fransa'ya göç akışlarını büyük ölçüde azaltma vaadinde bulundu.

Bardella, sandıktan galip çıkarsa, ayrıca 30 yaş altı vatandaşların vergi vermeyeceğini duyururken, Ukrayna'ya Fransız askeri birlik gönderilmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Halk Cephesinden Fransızlara "refah" sözü

Solcu ve çevrecilerin ittifakı, seçimi kazanmaları halinde, vatandaşlar için gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını donduracaklarını ve asgari ücreti 1600 avroya yükselteceklerini açıkladı.

Halk Cephesi ayrıca, Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde yürürlüğe giren ve emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkaran tartışmalı reformunu yürürlükten kaldıracakları sözünü verdi.

Bu ittifak ayrıca, Filistin'i resmi olarak tanıyacağını vadetti.

Öte yandan, iktidar kanadı, enerji fiyatlarını düşüreceklerini ve ilk gayrimenkulünü alanlar için noter ücretini kaldıracaklarını açıkladı.

Resmi Fransız konsolosluğu verilerine göre, yurt dışında yaşayan Fransızlardan seçimin ilk turu kapsamında internet üzerinden oy verenlerin sayısı 410 bin oldu.

Paris Olimpiyatları öncesi seçime gidilmesi halkı endişelendiriyor

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Macron parlamentoyu feshederek, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde erken seçim kararı aldığını duyurdu.

Macron'un, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta başkent Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesinde erken seçim kararı alması vatandaşlar üzerinde endişe yarattı.

Fransız halkının, seçimler sebebiyle oluşacak siyasi gerginliklerin sokak eylemleri ve protestolara neden olması ve bunun olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan başkent Paris'i olumsuz etkilemesi konusunda tedirginliği sürüyor.