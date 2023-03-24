Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 457'ye çıktı
[Fotograf: Reuters]
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini duyurdu.
Fransız CNEWS kanalına konuk olan Darmanin, dün, Fransa genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen 9. kitlesel gösterilere ilişkin açıklamalar yaptı.
Darmanin, gösteriler kapsamında 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını aktardı.
İçişleri Bakanı Darmanin, Paris'teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti.
Fransa'da dün, ülke genelinde hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle gösteri düzenlenmişti. Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.
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