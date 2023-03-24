Valensiya özerk yönetim hükümeti Adalet, İç İşleri ve Komu İdaresi Bakanı Gabriela Bravo, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başlayan orman yangınında şimdiye kadar 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Bravo, yaklaşık 30 kilometre çapında bir alanı etkileyen ve çok sayıda küçük yerleşim yerinin olduğu bölgede 1500'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve yangının halen kontrol altına alınamadığını belirtti.

Bölge için hava sıcaklığı ve rüzgardan dolayı "yüksek tehlikeli" alarm verildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 18 uçak ile 420 kişilik ekibin katıldığı duyuruldu.

AB toplantısı için Brüksel'de bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yılın ilk büyük orman yangınıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

"Yaz sezonu dışında olması da endişe verici" ifadesini kullanan Sanchez, "Bu korkunç yangından dolayı vatandaşlarımızdan tek talebimiz en yüksek düzeyde temkinli ve dikkatli olmalarıdır. İspanyol hükümeti başta tahliye edilenler olmak üzere yangından zarar gören tüm vatandaşlara gerekli desteği verecektir" dedi.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.