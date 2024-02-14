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Dünya
AA 14.02.2024 14:40

Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek

Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla Fransız demir yolu şirketi çalışanları, 15-18 Şubat tarihlerinde greve gidecek.

Fransa'da demir yolu çalışanları greve gidecek
[Fotograf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da Sud Rail ve CGT sendikaları, demir yolu işçileri için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarında artış ve erken emekli olma talebiyle grev çağrısı yaptı.

Sendikalar, 3 gün sürecek greve katılma oranının yüzde 70 ila 90 olacağını tahmin ediyor.

İşçi sendikası FO Cheminots'un sekreteri Daniel Ferte, Fransız demir yolu şirketinin (SNCF) tren başına 2 çalışan sözü verdiğini ancak bu durumun tüm seferlerde uygulanmadığını belirterek yoğun çalışma saatlerinden şikayet etti.

Ferte, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmalarının yanı sıra her gün değişen düzensiz çalışma saatlerinden de memnun olmadıklarını belirtti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Fransızların grevin bir "hak" olduğunu bildiklerini ancak çalışmanın da bir "sorumluluk" olduğunu vurgulayarak ülkede hemen hemen her tatil döneminde grev yapan demir yolu çalışanlarının tutumuna yönelik "artık alışkanlık haline getirilen grevlerin, şirketin itibarına zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Fransızlar kış tatillerine denk gelen grevde, seferlerin aksamasından endişelenirken SNCF yüksek hızlı trenlerin her iki seferinden birini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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