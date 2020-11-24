Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da Covid-19'dan can kaybı artıyor
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı 10 binin altına indi. Son 24 saatte 501 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 49 bin 232'ye ulaştı.
Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 452 artışla 2 milyon 144 bin 660'a çıktı. Toplam can kaybı ise 49 bin 232'e ulaştı.
Hastanelerde 4 bin 454'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 481 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 911 artışla 152 bin 592'ye yükseldi.
Ülkede Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13,3 oldu.
Fransa'da dün Covid-19 nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 157 vaka görülmüştü.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 03:03
- 03:14
- 02:43
- 01:14
- 00:57
Sıradaki Haber
Michigan'da Biden'ın kazandığı tescil edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz