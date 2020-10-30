Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da COVID-19 vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769'a ulaştı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 250 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 36 bin 20'ye ulaştı.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 637 artışla 1 milyon 282 bin 769'a yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 156'sı yoğun bakımda olmak üzere, 21 bin 183 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1369 artışla 115 bin 287'ye çıktı.
COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 19,4'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs FransaSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 00:38
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