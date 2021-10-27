Skandalın adresi Fransa'nın Drancy bölgesi...

Fransa Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen, gazeteci Eric Zemmour, canlı yayında başörtülü bir kadınla tartıştı.

Cumhurbaşkanı aday adayı olan Zemmour, Rachida Boukris isimli kadına "Başörtüsü laikliğe aykırı, çıkar" dedi.

Kadın da, ''Önce sen kravatını çıkar'' diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Zemmour, dini bir simge olmadığını söyleyerek, kravatını çıkardı. Bunun üzerine kadın da başörtüsünü omzuna indirdi.

Kurmaca deşife oldu

Fransa'da canlı yayında yaşanan skandalın kurmaca olduğu anlaşıldı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Rachida Boukris'nin sosyal medya hesabında başörtüsüz fotoğraflarının bulunduğu görüldü.

Ayrıca kadının canlı yayının yapıldığı bölgede yaşamadığı, yayından önce prodüksiyon ekibiyle iletişime geçtiği de ortaya çıktı.

Eric Zemmour, aşırı sağcı ve İslam karşıtı bir isim.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışması beklenen Zemmour daha önce de "başörtülü kadınların başkanı olmayacağım" demişti.