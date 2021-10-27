Koronavirüs salgınıyla mücadelede 9 farklı suçla itham edilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 aşılarının AIDS'e yol açtığı' iddiasıyla geçtiğimiz cuma günü paylaştığı video Facebook ve YouTube'dan kaldırıldı.

Facebook, videonun kaldırıldığını doğruladı ve "politikalarımız COVID-19 aşılarının insanları öldürdüğü veya ciddi şekilde zarar verdiği iddialarına izin vermiyor" açıklaması yaptı.

Alphabet'in YouTube'u da aynı gün videonun "tıbbi sağlığı ihlal ettiği" için kaldırıldığını duyurdu.

YouTube daha önce de Bolsonaro'nun 15 videosunu kaldırmıştı.