Bobigny Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinde 20 yaşlarında iki genç, Pantin camisinin duvarlarına beyaz boyayla yazı yazarken yakalandı.

İslam karşıtı mesajlar içeren yazılar, gün içinde yetkililer tarafından temizlenirken söz konusu 2 genç gözaltına alındı.

Fransa hükümeti, Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’teki Pantin camisinin yöneticisi, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle, caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti.

Hükümetin kararı, Montreuil İdari Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.