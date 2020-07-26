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Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'nın güneybatısındaki Agen semtinde cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı. Fransa İslam Konseyi, cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazılmasını kınadı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Agen'deki cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı ve haç çizildi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, camiye yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.
Bu saldırıların cumhuriyetin değerlerine aykırı olduğunu ifade eden Darmanin, Agen'deki Müslümanlarla dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.
Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada, cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazılması kınandı.
Ülkenin Cholet kentinde de mayısta cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.
Etiketler: fransa islam karşıtı yazıSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 22:58
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