Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bu sene en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü
[Fotograf: AP]
Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.
BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.
Ülkede 2003 yılında 74 bin hektar yeşil alan yanmıştı.
19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm
Ülkede dördüncü sıcak hava dalgası yaşanıyor.
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildi.
Etiketler: Fransa Yangın Orman Yangını
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