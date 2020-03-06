Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenler arasında bir de Türk olduğu açıklandı.

Cenazenin Türkiye'ye nakline izin verilmiyor

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B., yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınında hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Halil B., Cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.

Ülkede virüs nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut durumda 2 olan ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

