Ülkenin Limoges şehrindeki baro avukatları, çalışması süren ‘emeklilik reformunu’ protesto etti.

Reform kapsamında avukatların emeklilik sisteminin de genel emeklilik sistemine dahil olacak olması ve emeklilik yaşının da yükselecek olması nedeniyle Limoges Barosu avukatları, omuzlarına tabut alarak adliye binasına doğru yürüdü.

Daha sonra ise avukatlar, tabutu adliye binasının girişindeki merdivenlere bıraktı ve cübbelerini tabutun yanına attı.

Korkuluklara cübbe astılar

Lyon şehrinde ise avukatlar adliyede bir araya gelerek, ellerindeki kanun kitaplarıyla yere ‘SOS’ (Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali) yazdı. Avukatlar cübbelerini merdivenlerin demir korkuluklarına astığı ve adliye binası önünde şarkılar da söyledi.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerde ülkenin Marsilya şehrinde de cübbe giyerek sokağa çıkan avukatların adliye binası önünde protesto düzenlediği görüldü.

Ülkede geçtiğimiz günlerde ‘emeklilik reformunu’ protesto eden avukatlar, polisin ördüğü etten duvarı aşarak, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in konuşma yaptığı Paris Temyiz Mahkemesi'ne girip cübbelerini yere atmıştı.

Ondan önce de Caen şehrindeki adliye ziyaretinde bakan konuşma yaptığı sırada avukatlar cübbelerini atıp emeklilik reformunu protesto etmişti.

Kaynak: DHA