Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da askeri helikopter düştü
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: ölü ve yaralılar var helikopter düştüSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 20:44
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