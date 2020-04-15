Virüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 30 binin üzerinde.

500 binden fazla kişinin ise hastalığı yenerek iyileştiği açıklandı.

Japonya'da uzmanlar, yeterli önlem alınmazsa ülkede 420 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

Japonya'da vaka sayısı 8 bin 800'ü geçti can kaybı 231. Ancak Japon hükümetinin virüsle mücadele için oluşturduğu uzman kurulundan kritik bir uyarı geldi.

Gerekli önlemler alınmazsa dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkede ağır hasta sayısı 850 bine çıkabilir.

Hastaların yarısının da hayatını kaybetmesi muhtemel.

Japonya'da koruyucu ekipman sıkıntısı da yaşanıyor.

Osaka yerel yönetimi, halktan yağmurluklarını hastanelere bağışlamasını istedi.

Yağmurlukların sağlık çalışanları tarafından koruyucu kıyafet olarak kullanılacağı açıklandı.

Çin'de 36'sı yurt dışı kaynaklı 46 yeni vaka tespit edildi.

Hastalık belirtisi göstermeyen 57 kişide daha virüs olduğu belirlendi.

Asemptomatik vakaların sayısı bin 23'e yükseldi.

10 binden fazla vakanın görüldüğü Güney Kore'de ise salgına rağmen genel seçim düzenlendi.

Maske takmaları ve 1 metre arayla sırada beklemeleri istenen seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçüldü.

76 bini aşkın vaka bulunan İran'da can kaybı resmi rakamlara göre 4 bin 700'ü aştı.

Salgın hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da vaka sayısı 24 bini aştı. Resmi açıklamaya göre can kaybı 198'e yükseldi.

Başkent Moskova'daki Halkların Dostluğu Üniversitesi'nde virüs bulgusuna rastlandı.

3 öğrenci yurdu karantinaya alındı.

Moskova'da elektronik geçiş belgesi ile sokağa çıkma sistemi de devreye girdi.

Uygulama, şehir trafiği ve metro seferlerinde aksamaya neden oldu.

Vaka sayısının 12 bin 300'ü geçtiği Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Mumbai'de binlerce göçmen işçi, yasağı protesto etti.

Evlerine geri dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyen işçilere polis copla müdahale etti.

Afrika'da vaka sayısı 17 bini geçti.

Virüs sebebiyle resmi rakamlara göre 890'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Kıtada diğer bulaşıcı hastalıklar da etkisini gösteriyor.

Gana'nın Upper West bölgesinde 247 menenjit vakası görüldü,37 kişi hayatını kaybetti.