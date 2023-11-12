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Dünya
AA 12.11.2023 02:54

Fransa'da aşırı sağcılar Filistin temalı konferansı basarak 3 kişiyi yaraladı

Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağcı grup ellerinde sopalarla Filistin temalı konferansı basarak 3 kişiyi hafif yaraladı.

Fransa'da aşırı sağcılar Filistin temalı konferansı basarak 3 kişiyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Le Progres gazetesinin haberine göre, Lyon'da Palestine 69 Topluluğu, Filistin'le ilgili konferans düzenledi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı konferans alanına, 40 ila 60 kişiden oluşan ve ellerinde sopa ile havai fişek bulunan yüzleri maskeli aşırı sağcı grup baskın yaptı.

Konferans alanına girmeye çalışan grubu engellemek isteyen katılımcılar, salonunun kapısının önüne sandalye ve masalarla barikat kurdu.

Aşırı sağcı grup, konferans alanının girişine havai fişekler fırlattı.

Saldırganlar, polis ekipleri olay yerine gelmeden kaçtı.

3 kişinin hafif yaralandığı olayda, 1 aşırı sağcı gözaltına alındı.

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