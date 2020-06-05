Fransa'da 23 Mayıs'tan bu yana camilerde toplu ibadet edilmesine izin verilirken, bugün yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Başkent Paris'in banliyölerinden Argenteuil'de yaşayan Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi'nde salgın sonrası kılınan ilk cuma namazında saf tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Evlerinde abdest alarak ve kendi seccadesine getirerek camiye gelen cemaat maske takarak namaz kıldı.

Din görevlisi İbrahim Dündar, "Cemaatimizle 2,5 aydan daha fazla bir süreden sonra buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, tüm insanlığı bu virüsten kurtarsın inşallah" dedi.

Bugün salgın sonrası ilk kez cuma namazı kıldıklarını ifade eden Dündar, hafta içinde caminin dezenfekte edildiğini söyledi.