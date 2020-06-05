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Irak'ta bir günde rekor vaka sayısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ta son 24 saatte 1006 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları gün geçtikçe artıyor.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde son bir günde 1006 kişi daha Covid-19'a yakalandı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 846'ya yükseldi.
Virüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği Irak'ta, toplam can kaybı 285 oldu.
Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 1000'in üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.
Etiketler: ırak vaka sayısı ırak koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 19:16
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