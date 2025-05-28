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Dünya
AA 28.05.2025 17:28

Fransa'da 299 hastasına cinsel istismarda bulunan cerraha 20 yıl hapis cezası

Fransa'da, çoğu çocuk 299 hastasına cinsel istismarda bulunan eski cerrah, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da 299 hastasına cinsel istismarda bulunan cerraha 20 yıl hapis cezası

Ulusal basındaki haberlere göre, Bretonya bölgesindeki Vannes kentinde Morbihan Ceza Mahkemesi, 74 yaşındaki eski cerrah Joel Le Scouarnec'in cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, çoğu çocuk 299 hastasına cinsel istismardan suçlu bulduğu Le Scouarnec'e 20 yıl hapis cezası verdi.

Le Scouarnec'in cezasının 3'te 2'lik kısmı boyunca koşullu salıverilmesine izin verilmeyecek.

Le Scouarnec'in avukatları, müvekkillerinin mahkeme kararını temyize taşımayacağını açıkladı.

Fransa'da "benzeri görülmemiş" bu çocuk istismar davasında Le Scouarnec, 24 Şubat'ta yargılanmaya başlamıştı.

Ne olmuştu?

Le Scouarnec'in komşuları, Nisan 2017'de 6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Aynı yıl mayıs ayında gözaltına alınan Le Scouarnec, söz konusu çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Polis tarafından Le Scouarnec'in evinde yapılan aramada, 300 binden fazla pornografik fotoğraf ve video ile muayeneleri sırasında işlediği suçlarla ilgili tuttuğu defterler bulundu.

Cerrah Le Scouarnec, 2020 yılında 2 yeğeni, bir hastası ve komşusuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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