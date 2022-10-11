France Bleu'nün haberine göre, Temmuz 2020'de Anglet kentinde Pignada ormanında çıkan yangında kül olan 75 hektarlık alana 2023'ün ilk çeyreğine kadar 60 binden fazla ağaç dikilecek.

Yeni ağaçların yüzde 30'u yangına daha dayanıklı olan "mantar meşesi" türü ağaçlardan oluşacak.

​​​​​​​Kent halkı, öğrenciler, yetkililer ve itfaiyecilerin katılımıyla 25 Kasım'da ormanın 4 hektarlık alanına 4 bin 800 ağaç dikilecek.