Dünya
Fransa'da 13. yüzyıla ait tablo için yurt dışına satış yasağı getirildi24 Aralık 2019 Salı 16:51 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 16:56
Fransa, başkent Paris yakınlarında yaşayan yaşlı bir kadının evinde bulunan İtalyan ressam Cimabue'nin 13. yüzyıla ait tablosunun yurt dışına satılmasını yasakladı.
[Fotoğraf: AFP]
BBC'nin haberine göre, Fransa Kültür Bakanlığı, Compiegne bölgesinde yaşlı bir kadının mutfağında asılı bulunan "Christ Mocked" isimli tablonun milli hazine olduğuna karar verdi.
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Fransız Milli Hazineler Komisyonunun tavsiyesi üzerine, Cimabue'nin diğer eserleriyle Louvre Müzesi'nde sergilenmesi için tablonun yurt dışına satışına yasak getirdi.
İtalyan ressam Cimabue'nin uzun süredir kayıp olduğu belirtilen eseri, eylülde bulunmuş, 1 ay sonra açık artırmayla 24 milyon euroya satılmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: christ mocked cimabue